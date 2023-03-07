Хиддинк: «Акинфеев мог бы сделать прекрасную карьеру в лучших европейских клубах»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил карьеру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Уважение за то, что Игорь Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. В потенциале он мог бы сделать прекрасную, успешную карьеру за рубежом в лучших европейских клубах. Очень умная, оригинальная личность. Мне было очень приятно с ним работать!» — цитирует Хиддинка «РБ Спорт»

В апреле этого года голкиперу исполняется 37 лет. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, пропустил 20 мячей и 5 раз отстоял на ноль. Контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.