Хиддинк заявил, что Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что хотел бы посмотреть на работу тренера «Зенита» Сергея Семака за пределами России.

«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит». Он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», — приводит слова Хиддинга Sport24.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.