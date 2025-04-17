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17 апреля, 20:02

«Химки-2» могут провести два матча за двое суток

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболисты «Химок-2».
Фото ФК «Химки-2»
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Дубль подмосковных «Химок» может провести два матча за три дня.

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 «Химкам-2» предстоит сыграть с тамбовским «Спартаком». А уже в 16:30 воскресенья команда может провести игру против «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.

Ранее основной состав подмосковного клуба принял решение бойкотировать тренировки на футбольном поле, а в четверг, 17 апреля, все же провел занятия самостоятельно, без присутствия нового главного тренера Магомеда Адиева.

«СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», заявил, что в таком случае на поле выйдут игроки дубля.

Туфан Садыгов рассказал о&nbsp;ситуации в &laquo;Химках&raquo;.«Основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»? На этот случай существует дубль». Интервью Туфана Садыгова

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