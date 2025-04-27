«Химки» — «Акрон»: Дзюба открыл счет в матче

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба открыл счет в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» — 1:0.

Форвард отличился на 12-й минуте встречи — он забил ударом головой после подачи в штрафную подмосковной команды.

Дзюба забил 8-й гол в чемпионате России-2024/25. Форвард проводит 18-ю игру в нынешнем сезоне РПЛ.

Контракт нападающего с клубом из Тольятти действует до конца июня 2025 года. Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков заявил «СЭ», что у команды есть хорошие шансы подписать новое соглашение с 36-летним форвардом.