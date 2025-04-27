Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

«Химки» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Химки» сыграет с «Акроном» в чемпионате России 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»
Telegram Дзен

«Химки» встретятся с «Акроном» в 26-м туре чемпионата России в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на «Арене Химки» в Химках. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «Акрон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Акрон

По итогам 25-ти туров премьер-лиги команда из Химок набрала 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти с 28 баллами идет на девятой строчке чемпионата.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
Читайте также
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Подозреваемого в подрыве генерала Москалика привезли к месту взрыва
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
В населенном пункте Таежное Красноярского края загорелись 10 жилых домов
Глава оргкомитета блока «Победа» сообщил о задержании в аэропорту Кишинева
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя