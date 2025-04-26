Сегодня, 16:30
«Химки» и «Акрон» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Химки» — «Акрон» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
В 25 турах чемпионата России «Химки» набрали 23 очка, а «Акрон» — 28. Встреча команд в первом круге состоялась в сентябре 2024 года и завершилась победой команды из Тольятти со счетом 3:0.