«Химки» и «Акрон» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Химки» — «Акрон» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 25 турах чемпионата России «Химки» набрали 23 очка, а «Акрон» — 28. Встреча команд в первом круге состоялась в сентябре 2024 года и завершилась победой команды из Тольятти со счетом 3:0.