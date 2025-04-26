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Сегодня, 16:30

«Химки» — «Акрон»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Химки» и «Акрон» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Химки» и «Акрон» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Химки» — «Акрон» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Акрон

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 25 турах чемпионата России «Химки» набрали 23 очка, а «Акрон» — 28. Встреча команд в первом круге состоялась в сентябре 2024 года и завершилась победой команды из Тольятти со счетом 3:0.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
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