«Химки» арендовали защитника «Балтики» Луну

Венесуэльский защитник Диего Луна перешел в «Химки» из «Балтики» на условиях аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Приветствуем Диего и желаем ему побед вместе с нами», — говорится в заявлении команды.

Луна — воспитанник клуба «Депортиво Ла Гуайра». В венесуэльской Примере он дебютировал в 17 лет. В феврале 2024 года футболист перешел в «Балтику», за которую сыграл двадцать матчей.

После шести туров РПЛ «Химки» с 6 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. 31 августа команда сыграет против ЦСКА в чемпионате России.