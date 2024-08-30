Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:05

«Химки» арендовали защитника «Балтики» Луну

Алина Савинова
Telegram Дзен

Венесуэльский защитник Диего Луна перешел в «Химки» из «Балтики» на условиях аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Приветствуем Диего и желаем ему побед вместе с нами», — говорится в заявлении команды.

Луна — воспитанник клуба «Депортиво Ла Гуайра». В венесуэльской Примере он дебютировал в 17 лет. В феврале 2024 года футболист перешел в «Балтику», за которую сыграл двадцать матчей.

После шести туров РПЛ «Химки» с 6 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. 31 августа команда сыграет против ЦСКА в чемпионате России.

Источник: https://t.me/fchimki97/6545
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Химки
Диего Луна
0
Читайте также
Украинский паралимпиец отказался фотографироваться рядом с россиянином
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Спрашиваю Соболева: «Готов к конкуренции с аргентинцем?» Он: «Я ее жду!» Орлов — о главном трансфере лета в РПЛ
«Зенит» подписал Гонду, Канселу — в Саудовской Аравии, Севикян возвращается в Россию
Источник: «Сочи» не хочет отпускать Кравцова, несмотря на запросы «Нанта» и «Локомотива»
Агент Тикнизяна: «От «Севильи» было официальное предложение «Локомотиву»
Участник Олимпиады-2024 Одилов подписал контракт с «Химками»
Медведев: «Гонду проходит медосмотр для перехода в «Зенит»
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
Московское «Динамо» перед матчем с «Оренбургом» призвало сосредоточится на футболе и жить дружно
Отстранены от судейства Кукуян, Шадыханов, Шафеев. Всего наказаны шесть арбитров
Тарханов считает, что «Спартак» может не справиться с обороной «Рубина»
«Спартак» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Лапочкин назвал странным назначение Карасева на матч «Спартака» после ошибки в матче «Динамо» — «Краснодар»
Медведев — о поведении сына Соболева: «Он еще дошкольник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя