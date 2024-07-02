Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:58

«Химки» в товарищеском матче обыграли «Арсенал»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Химки» в товарищеском матче обыграли тульский «Арсенал» со счетом 3:0.

Отличились Резван Мирзов, Александр Руденко и Кирилл Панченко.

В следующем матче «Химки» 9 июля сыграют с сербским «Белградом», «Арсенал» 6 июля встретится с «Факелом».

Товарищеский матч

«Химки» — «Арсенал» (Тула) — 3:0 (1:0)

Голы: Мирзов, 13 (1:0). Руденко, 85 (2:0). Панченко, 90 (3:0).

«Химки»: Обухов, Терехов, Голубович (Ориньо, 66), Филин (Мелентиевич, 75), Степанов (Юсупов, 66), Игрок на просмотре, Глушаков (Берковский, 66), Мирзов (Абдуллахи, 66), Магомедов (Руденко, 66), Хосонов, Заболотный (Панченко, 75).

Предупреждение: Магомедов, 39.

2 июля. Раменское. Стадион «Леон Арена».

ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
0
Читайте также
Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
РПЛ опубликовала расписание стартовых 7 туров чемпионата
Источник: «Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок с основой из-за лишнего веса
Виктор Мендес отсутствует на сборах ЦСКА из-за судебного процесса в Чили
Семак: «У «Зенита» сейчас четыре вратаря, решили в первых двух матчах всем дать сыграть»
Семак: «Александр Соболев? Игрок именно такого амплуа, конечно, нужен команде»
Семак — о товарищеском матче против «Сочи»: «Физически тяжело ребятам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Божович: «Станковичу подходит образ дьявола. Я уже старый, чтобы с кем-то себя сравнивать»

«Спартак» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч 12 июля