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Сегодня, 18:12

«Химки» близки к антирекорду чемпионата России

Кирилл Бурдаков
Статистик
«Динамо» — «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Химки» крупно уступили «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура чемпионата России.

Команда Спартака Гогниева потерпела два подряд выездных поражения с разницей в пять мячей — от «Спартака» (0:5) и бело-голубых.

Это повторение худшего результата в истории чемпионатов России. Ранее по два подобных разгрома кряду получали «КАМАЗ» — 1997, «Тюмень» — 1998 и «Мордовия» — 2014/15.

Тюменцам также принадлежит и другой антирекорд турнира — четыре поражения в пять и более голов за один чемпионат.

Команды, которые проигрывали с разницей в пять и более голов минимум два матча за чемпионат

Чемпионат

Команда

Матчи

Поражения

1998

Тюмень

Зенит (д) — 0:5, Спартак (д) — 0:6,
Алания (г) — 0:6, Спартак (г) — 0:7

4

1994

Крылья Советов

Спартак (г) — 0:5, Ротор (г) — 0:5,
Динамо Ст (г) — 0:5

3

1995

Жемчужина

Ротор (г) — 0:7, Спартак-Алания (г) — 0:5,
Спартак (г) — 0:6

3

1995

Динамо-Газовик

Уралмаш (г) — 0:5, Ротор (д) — 1:6,
Спартак (д) — 0:6

3

1995

Черноморец

Спартак (г) — 0:5, Локомотив (г) — 0:5,
Уралмаш (г) — 0:6

3

1997

КАМАЗ

Алания (г) — 0:5, Ротор (д) — 0:5,
Динамо (г) — 1:6

3

2017/18

Тосно

Зенит (г) — 0:5, ЦСКА (г) — 0:6,
Уфа (г) — 0:5

3

1992

Зенит

Ротор (г) — 1:6, Асмарал (г) — 3:8

2

1993

Луч

Локомотив (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:7

2

2001

Черноморец

Торпедо (д) — 0:5, Спартак (г) — 0:5

2

2013/14

Волга

Спартак (г) — 1:6, Динамо (д) — 0:5

2

2014/15

Мордовия

Рубин (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5

2

2014/15

Ростов

ЦСКА (г) — 0:6, Зенит (д) — 0:5

2

2016/17

Томь

Локомотив (д) — 1:6, Ростов (д) — 0:6

2

2018/19

Анжи

Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5

2

2019/20

Ростов

Зенит (г) — 1:6, Сочи (г) — 1:10

2

2020/21

Краснодар

Ахмат (д) — 0:5, Спартак (г) — 1:6

2

2020/21

Ротор

Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:6

2

2020/21

Локомотив

Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6

2

2021/22

Рубин

ЦСКА (г) — 1:6, Сочи (д) — 0:6

2

2022/23

Химки

Спартак (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:6

2

Жирным выделены последовательные матчи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
РПЛ
ФК Химки
1
0
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