«Химки» близки к антирекорду чемпионата России

Сегодня, 18:12
«Химки» крупно уступили «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура чемпионата России.
Команда Спартака Гогниева потерпела два подряд выездных поражения с разницей в пять мячей — от «Спартака» (0:5) и бело-голубых.
Это повторение худшего результата в истории чемпионатов России. Ранее по два подобных разгрома кряду получали «КАМАЗ» — 1997, «Тюмень» — 1998 и «Мордовия» — 2014/15.
Тюменцам также принадлежит и другой антирекорд турнира — четыре поражения в пять и более голов за один чемпионат.
Команды, которые проигрывали с разницей в пять и более голов минимум два матча за чемпионат
|
Чемпионат
|
Команда
|
Матчи
|
Поражения
|
1998
|
Тюмень
|
Зенит (д) — 0:5, Спартак (д) — 0:6,
|
4
|
1994
|
Крылья Советов
|
Спартак (г) — 0:5, Ротор (г) — 0:5,
|
3
|
1995
|
Жемчужина
|
Ротор (г) — 0:7, Спартак-Алания (г) — 0:5,
|
3
|
1995
|
Динамо-Газовик
|
Уралмаш (г) — 0:5, Ротор (д) — 1:6,
|
3
|
1995
|
Черноморец
|
Спартак (г) — 0:5, Локомотив (г) — 0:5,
|
3
|
1997
|
КАМАЗ
|
Алания (г) — 0:5, Ротор (д) — 0:5,
|
3
|
2017/18
|
Тосно
|
Зенит (г) — 0:5, ЦСКА (г) — 0:6,
|
3
|
1992
|
Зенит
|
Ротор (г) — 1:6, Асмарал (г) — 3:8
|
2
|
1993
|
Луч
|
Локомотив (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:7
|
2
|
2001
|
Черноморец
|
Торпедо (д) — 0:5, Спартак (г) — 0:5
|
2
|
2013/14
|
Волга
|
Спартак (г) — 1:6, Динамо (д) — 0:5
|
2
|
2014/15
|
Мордовия
|
Рубин (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5
|
2
|
2014/15
|
Ростов
|
ЦСКА (г) — 0:6, Зенит (д) — 0:5
|
2
|
2016/17
|
Томь
|
Локомотив (д) — 1:6, Ростов (д) — 0:6
|
2
|
2018/19
|
Анжи
|
Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5
|
2
|
2019/20
|
Ростов
|
Зенит (г) — 1:6, Сочи (г) — 1:10
|
2
|
2020/21
|
Краснодар
|
Ахмат (д) — 0:5, Спартак (г) — 1:6
|
2
|
2020/21
|
Ротор
|
Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:6
|
2
|
2020/21
|
Локомотив
|
Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6
|
2
|
2021/22
|
Рубин
|
ЦСКА (г) — 1:6, Сочи (д) — 0:6
|
2
|
2022/23
|
Химки
|
Спартак (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:6
|
2
Жирным выделены последовательные матчи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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