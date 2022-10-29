«Химки» близки к антирекорду чемпионата России

«Химки» крупно уступили «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура чемпионата России.

Команда Спартака Гогниева потерпела два подряд выездных поражения с разницей в пять мячей — от «Спартака» (0:5) и бело-голубых.

Это повторение худшего результата в истории чемпионатов России. Ранее по два подобных разгрома кряду получали «КАМАЗ» — 1997, «Тюмень» — 1998 и «Мордовия» — 2014/15.

Тюменцам также принадлежит и другой антирекорд турнира — четыре поражения в пять и более голов за один чемпионат.

Команды, которые проигрывали с разницей в пять и более голов минимум два матча за чемпионат

Чемпионат Команда Матчи Поражения 1998 Тюмень Зенит (д) — 0:5, Спартак (д) — 0:6,

Алания (г) — 0:6, Спартак (г) — 0:7 4 1994 Крылья Советов Спартак (г) — 0:5, Ротор (г) — 0:5,

Динамо Ст (г) — 0:5 3 1995 Жемчужина Ротор (г) — 0:7, Спартак-Алания (г) — 0:5,

Спартак (г) — 0:6 3 1995 Динамо-Газовик Уралмаш (г) — 0:5, Ротор (д) — 1:6,

Спартак (д) — 0:6 3 1995 Черноморец Спартак (г) — 0:5, Локомотив (г) — 0:5,

Уралмаш (г) — 0:6 3 1997 КАМАЗ Алания (г) — 0:5, Ротор (д) — 0:5,

Динамо (г) — 1:6 3 2017/18 Тосно Зенит (г) — 0:5, ЦСКА (г) — 0:6,

Уфа (г) — 0:5 3 1992 Зенит Ротор (г) — 1:6, Асмарал (г) — 3:8 2 1993 Луч Локомотив (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:7 2 2001 Черноморец Торпедо (д) — 0:5, Спартак (г) — 0:5 2 2013/14 Волга Спартак (г) — 1:6, Динамо (д) — 0:5 2 2014/15 Мордовия Рубин (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5 2 2014/15 Ростов ЦСКА (г) — 0:6, Зенит (д) — 0:5 2 2016/17 Томь Локомотив (д) — 1:6, Ростов (д) — 0:6 2 2018/19 Анжи Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5 2 2019/20 Ростов Зенит (г) — 1:6, Сочи (г) — 1:10 2 2020/21 Краснодар Ахмат (д) — 0:5, Спартак (г) — 1:6 2 2020/21 Ротор Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:6 2 2020/21 Локомотив Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6 2 2021/22 Рубин ЦСКА (г) — 1:6, Сочи (д) — 0:6 2 2022/23 Химки Спартак (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:6 2

Жирным выделены последовательные матчи.