1 октября, 16:46
Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок» на 13-й минуте встречи. 24-летний форвард катнул мяч мимо вратаря хозяев Ильи Лантратова после быстрой атаки, которую начал Мойзес выбросом мяча из аута на полузащитника Константина Кучаева.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования