«Химки» — ЦСКА: Чалов открыл счет

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок» на 13-й минуте встречи. 24-летний форвард катнул мяч мимо вратаря хозяев Ильи Лантратова после быстрой атаки, которую начал Мойзес выбросом мяча из аута на полузащитника Константина Кучаева.