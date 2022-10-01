«Химки» — ЦСКА: Чалов сделал дубль

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сделал дубль на 38-й минуте матча 11-го тура чемпионата России с «Химками» — 2:0.

После ошибки защитника хозяев Артура Черного хавбек красно-синих Константин Кучаев вышел один на один с Ильей Лантратовым. Вратарь «Химок» отбил удар армейца, но Чалов первым успел на добивание.