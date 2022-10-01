«Химки» — ЦСКА: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 1 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Химки» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне ЦСКА ни разу не смог обыграть «Химки»: сначала команды сыграли вничью, а во втором круге подмосковный клуб победил армейцев со счетом 4:2.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».