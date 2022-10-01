«Химки» — ЦСКА: Кукуян ошибочно не удалил Гогниева. Для этого тренера придумали новые правила игры?

На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян ошибочно не показал красную карточку Спартаку Гогниеву и не удалил его из технической зоны. Главный тренер подмосковной команды поймал мяч, вылетевший за пределы поля, и не дал футболисту ЦСКА возобновить игру.

«Химки» — ЦСКА.

В соответствии с правилом 12, официальное лицо команды наказывается удалением за препятствование возобновлению игры командой-соперницей, например, когда им удерживается или выбивается мяч. Именно так и поступил тренер «Химок».

«Химки» — ЦСКА.

«Химки» — ЦСКА.

Интересно, что это уже второй случай в чемпионате, когда судья позволяет Гогниеву нарушать правила и не удаляет его. На 8-й минуте матча 8-го тура «Оренбург» — «Химки» арбитр Сергей Иванов тоже ошибочно не показал ему красную карточку и не удалил его из технической зоны, когда тренер схватил мяч и не давал футболисту «Оренбурга» ввести его в игру.

Для Гогниева придумали другие правила?

«Химки» — ЦСКА: не удален еще один тренер подмосковной команды. Что происходит с судьями?