Судейство
1 октября, 17:25
На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян ошибочно не показал красную карточку Спартаку Гогниеву и не удалил его из технической зоны. Главный тренер подмосковной команды поймал мяч, вылетевший за пределы поля, и не дал футболисту ЦСКА возобновить игру.
В соответствии с правилом 12, официальное лицо команды наказывается удалением за препятствование возобновлению игры командой-соперницей, например, когда им удерживается или выбивается мяч. Именно так и поступил тренер «Химок».
Интересно, что это уже второй случай в чемпионате, когда судья позволяет Гогниеву нарушать правила и не удаляет его. На 8-й минуте матча 8-го тура «Оренбург» — «Химки» арбитр Сергей Иванов тоже ошибочно не показал ему красную карточку и не удалил его из технической зоны, когда тренер схватил мяч и не давал футболисту «Оренбурга» ввести его в игру.
Для Гогниева придумали другие правила?
«Химки» — ЦСКА: не удален еще один тренер подмосковной команды. Что происходит с судьями?
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