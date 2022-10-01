Судейство
1 октября, 18:42
На 90+4-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян не удалил еще одного тренера подмосковной команды. Если на 35-й минуте судья ошибочно не наказал Спартака Гогниева, то в конце встречи избежал красной карточки и удаления из технической зоны его старший помощник Бранимир Петрович.
Он пытался доказать судьям, что Кукуян не прав, что после падения Резиуана Мирзова следовало назначить 11-метровый удар. При этом он не сдерживал эмоций и пытался показать спорный эпизод на своем телефоне.
В соответствии с правилом 4 правил игры следует удалить «официальное лицо команды, которое использует недопустимое оборудование или ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования». В отношении Петровича этого ошибочно не было сделано.
Похожий эпизод произошел недавно во втором тайме матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи». Арбитр Алексей Сухой ошибочно не показал красную карточку и не удалил из технической зоны старшего тренера гостей Вадима Гаранина. Тот проявил демонстративное несогласие с решением бригады судей, отменившей 11-метровый удар в ворота армейцев. При этом сочинец показывал на гаджет, который его тренерский штаб использовал для просмотра повторов спорного момента.
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