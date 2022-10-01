«Химки» — ЦСКА: не удален еще один тренер подмосковной команды. Что происходит с судьями?

На 90+4-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян не удалил еще одного тренера подмосковной команды. Если на 35-й минуте судья ошибочно не наказал Спартака Гогниева, то в конце встречи избежал красной карточки и удаления из технической зоны его старший помощник Бранимир Петрович.

Он пытался доказать судьям, что Кукуян не прав, что после падения Резиуана Мирзова следовало назначить 11-метровый удар. При этом он не сдерживал эмоций и пытался показать спорный эпизод на своем телефоне.

В соответствии с правилом 4 правил игры следует удалить «официальное лицо команды, которое использует недопустимое оборудование или ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования». В отношении Петровича этого ошибочно не было сделано.

Похожий эпизод произошел недавно во втором тайме матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи». Арбитр Алексей Сухой ошибочно не показал красную карточку и не удалил из технической зоны старшего тренера гостей Вадима Гаранина. Тот проявил демонстративное несогласие с решением бригады судей, отменившей 11-метровый удар в ворота армейцев. При этом сочинец показывал на гаджет, который его тренерский штаб использовал для просмотра повторов спорного момента.