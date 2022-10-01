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Судейство

1 октября, 18:42

«Химки» — ЦСКА: не удален еще один тренер подмосковной команды. Что происходит с судьями?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Химки» — ЦСКА.

На 90+4-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян не удалил еще одного тренера подмосковной команды. Если на 35-й минуте судья ошибочно не наказал Спартака Гогниева, то в конце встречи избежал красной карточки и удаления из технической зоны его старший помощник Бранимир Петрович.

Он пытался доказать судьям, что Кукуян не прав, что после падения Резиуана Мирзова следовало назначить 11-метровый удар. При этом он не сдерживал эмоций и пытался показать спорный эпизод на своем телефоне.

&laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Химки» — ЦСКА: Кукуян ошибочно не удалил Гогниева. Для этого тренера придумали новые правила игры?

В соответствии с правилом 4 правил игры следует удалить «официальное лицо команды, которое использует недопустимое оборудование или ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования». В отношении Петровича этого ошибочно не было сделано.

Похожий эпизод произошел недавно во втором тайме матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Сочи». Арбитр Алексей Сухой ошибочно не показал красную карточку и не удалил из технической зоны старшего тренера гостей Вадима Гаранина. Тот проявил демонстративное несогласие с решением бригады судей, отменившей 11-метровый удар в ворота армейцев. При этом сочинец показывал на гаджет, который его тренерский штаб использовал для просмотра повторов спорного момента.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
01 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
11
3
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