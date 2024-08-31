«Химки» сыграют с ЦСКА в рамках 7-го тура чемпионата России в субботу, 31 августа. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 15.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Химки» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 6-ти туров подмосковный клуб набрал шесть очков и занимает 11 место в турнирной таблице премьер-лиги. Армейцы с 10 баллами идут на шестой строчке чемпионата России.

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