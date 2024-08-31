«Химки» — ЦСКА: Заболотный и Мусаев выйдут с первых минут

Стали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч 7-го тура РПЛ.

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Чежия, Терехов, Степанов, Гогуа, Луна, Анджелкович, Глушаков, Бакаев, Капленко, Панченко, Садыгов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Кисляк, Шуманский, Койта.

Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15:00 мск.