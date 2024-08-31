Сегодня, 13:50
Стали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч 7-го тура РПЛ.
«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный, Руденко.
Запасные: Кокарев, Чежия, Терехов, Степанов, Гогуа, Луна, Анджелкович, Глушаков, Бакаев, Капленко, Панченко, Садыгов.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.
Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Кисляк, Шуманский, Койта.
Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15:00 мск.