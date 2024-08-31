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Сегодня, 13:50

«Химки» — ЦСКА: Заболотный и Мусаев выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч 7-го тура РПЛ.

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Чежия, Терехов, Степанов, Гогуа, Луна, Анджелкович, Глушаков, Бакаев, Капленко, Панченко, Садыгов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Кисляк, Шуманский, Койта.

Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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