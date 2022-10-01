«Химки» — ЦСКА: Фукс и Чалов выйдут в стартовом составе, Глушаков остался в запасе

«Химки» и ЦСКА объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.

У химчан в запасе остался полузащитник Денис Глушаков. В составе армейцев впервые в нынешнем розыгрыше РПЛ с первых минут появится защитник Бруно Фукс.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Черный, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Боженов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Казанцев, Малыхин, Гбане, Садыгов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фукс, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Ушаков, Ермаков, Лукин, Медина, Мендес, Заболотный, Яковлев, Гайч.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября и начнется в 16.30 (мск).