1 октября, 15:21
«Химки» и ЦСКА объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.
У химчан в запасе остался полузащитник Денис Глушаков. В составе армейцев впервые в нынешнем розыгрыше РПЛ с первых минут появится защитник Бруно Фукс.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Черный, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Долгов.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Боженов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Казанцев, Малыхин, Гбане, Садыгов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фукс, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Ушаков, Ермаков, Лукин, Медина, Мендес, Заболотный, Яковлев, Гайч.
Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября и начнется в 16.30 (мск).
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