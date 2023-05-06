«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Смолова с пенальти

«Динамо» на выезде обыграло «Химки» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Федор Смолов, который реализовал пенальти на 90+6-й минуте встречи.

На 27-й минуте отличился нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев, но гол был отменен из-за положения «вне игры» у Смолова. На 54-й минуте так же из-за офсайда был не засчитан гол Смолова.

«Химки» остались в меньшинстве на 47-й минуте встречи. Полузащитник Мори Гбане получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.