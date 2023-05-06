КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:01

«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Смолова с пенальти

Мария Гусева
Антон Митрюшкин («Химки») и Федор Смолов («Динамо»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» на выезде обыграло «Химки» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Федор Смолов, который реализовал пенальти на 90+6-й минуте встречи.

На 27-й минуте отличился нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев, но гол был отменен из-за положения «вне игры» у Смолова. На 54-й минуте так же из-за офсайда был не засчитан гол Смолова.

«Химки» остались в меньшинстве на 47-й минуте встречи. Полузащитник Мори Гбане получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:1
Динамо
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
24
105
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» вымучило победу над «Химками» на 96-й минуте. Шунин вновь сцепился с партнером
«Торпедо» — «Ахмат»: гости удвоили преимущество
«Динамо» не планирует обращаться в ЭСК из-за неназначенного пенальти
Йоканович — о возможной отставке: «Клуб примет решение после чемпионата»
«Торпедо» — «Ахмат»: гости открыли счет в матче
Йоканович: «Надо отметить, что весення часть чемпионата не очень получается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Динамо»: Смолов забил пенальти 90+7-й минуте

«Торпедо» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ