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Сегодня, 12:30

«Химки» — «Динамо»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 6 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Химки» на своем поле примут «Динамо». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Андрей Талалаев и&nbsp;Славиша Йоканович. «Химки» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча

В первом круге «Динамо» уверенно разгромило соперника со счетом 6:1. Два последних матчах в РПЛ бело-голубые проиграли («Зениту» и «Факелу»).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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