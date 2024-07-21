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Сегодня, 22:45

Газизов — о матче с «Химками»: «Я увидел на поле самоотдачу — это самое главное»

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

— Заработали очко в гостях. Для нас это хорошая игра. Все могло бы сложиться иначе, если бы гол был засчитан. Для меня стало откровением, что главный судья отменил мяч и даже не пошел к монитору. Может, я что-то в правилах не знаю. Но тогда пусть пояснят судейство. Я хотел бы сказать, что ребята большие молодцы. Играли с самоотдачей. Были небольшие ошибки, но это все исправимо. Хотел бы поздравить болельщиков из Дагестана с результативной игрой.

Мы будем работать над усилением. Сегодня прошел медобследование иностранный игрок на позицию правого латераля. Завтра объявим его. Думаю, что скоро подъедут еще игроки. Впереди большой чемпионат. Я увидел на поле большую самоотдачу. Это самое главное, — сказал Газизов.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Спартак». Игра пройдет 28 июля. Махачкалинцы в этот же день в гостях встретятся с «Краснодаром».

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
Шамиль Газизов
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