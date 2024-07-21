Защитник «Химок» Ориньо: «Будем улучшать результаты. Впереди «Спартак»

Сегодня, 22:56
Защитник «Химок» Ориньо поблагодарил подмосковный клуб за возможность выступать в РПЛ.
— Хочу поблагодарить «Химки» за то, что могу играть за них. Матч получился хорошим. Жалко, что не получилось реализовать свои моменты. Будем улучшать результаты в следующих играх.
— Как вам уровень РПЛ?
— Мне привычно выступать на таком уровне, так как играл в Бразилии. Думаю, что наша команда очень хорошо показала себя сегодня.
— Готовы побеждать «Спартак»?
— Вне зависимости от того, какой соперник, мы усиленно готовимся к игре. Готовимся к «Спартаку», попытаемся обыграть их, — сказал Ориньо журналистам.
В матче 1-го тура РПЛ команда Франка Артиги сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. В следующей встрече «Химки» встретятся со «Спартаком».