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Сегодня, 22:56

Защитник «Химок» Ориньо: «Будем улучшать результаты. Впереди «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ориньо поблагодарил подмосковный клуб за возможность выступать в РПЛ.

— Хочу поблагодарить «Химки» за то, что могу играть за них. Матч получился хорошим. Жалко, что не получилось реализовать свои моменты. Будем улучшать результаты в следующих играх.

— Как вам уровень РПЛ?

— Мне привычно выступать на таком уровне, так как играл в Бразилии. Думаю, что наша команда очень хорошо показала себя сегодня.

— Готовы побеждать «Спартак»?

— Вне зависимости от того, какой соперник, мы усиленно готовимся к игре. Готовимся к «Спартаку», попытаемся обыграть их, — сказал Ориньо журналистам.

В матче 1-го тура РПЛ команда Франка Артиги сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. В следующей встрече «Химки» встретятся со «Спартаком».

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
Ориньо
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