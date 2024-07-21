«Химки» сыграют против «Динамо» из Махачкалы в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.45 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Химки» — «Динамо» Махачкала будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» и «Химки» досрочно завоевали прямые путевки в РПЛ.

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