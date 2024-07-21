Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

«Химки» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — «Динамо» Махачкала начнется в 19.45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Химки» сыграют против «Динамо» из Махачкалы в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.45 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Химки» — «Динамо» Махачкала будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» и «Химки» досрочно завоевали прямые путевки в РПЛ.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
0
Читайте также
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Митингующие у Белого дома призвали Байдена выйти из предвыборной гонки
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Гафин заявил, что официального обращения в «Динамо» из Европы по Тюкавину не было
«Ахмат» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45
«Оренбург» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.15
В «Динамо» ожидают качественное усиление в ближайшее время
Гафин — о слухах вокруг трансферов «Динамо»: «До меня доходит информация только от самых надежных источников, таких как вы»
Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Источник: Дзюба может перейти в клуб медиалиги

«Ахмат» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45