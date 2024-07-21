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Сегодня, 21:56

«Химки» не реализовали два пенальти и сыграли вничью с «Динамо» из Махачкалы

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Химки» — «Динамо» Махачкала.
Фото ФК «Химки»
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«Химки» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ — 1:1.

Счет на 33-й минуте открыл защитник гостей Идар Шумахов. «Химки» отыгрались благодаря голу Антона Заболотного на 51-й минуте.

Подмосковная команда не реализовала два пенальти в первом тайме — на 23-й минуте Александр Руденко пробил в перекладину, а на 39-й Хетаг Хосонов ударил в штангу.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Спартак». Игра пройдет 28 июля. Махачкалинцы в этот же день в гостях встретятся с «Краснодаром».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
16
13
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