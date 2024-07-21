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Сегодня, 18:30

«Химки» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Химки» сыграет с «Динамо» Махачкала в чемпионате России 21 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Денис Глушаков (ХК «Химки»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Химки» сыграют с махачкалинским «Динамо» в рамках 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 июля. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Химок в сезоне-2023/24 финишировал на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Махачкалинская команда в прошлом сезоне стала второй в Первой лиге.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо Мх

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
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