«Химки» и «Динамо» встретятся в 13-м туре РПЛ 27 октября

«Химки» и московское «Динамо» встретятся в матче 13-го тура РПЛ в воскресенье, 27 октября. Матч на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.

Игру в Химках покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Подмосковье. Следить за ключевыми событиями игры «Химки» — «Динамо» можно в нашем матч-центре.

В чемпионате России-2024/25 «Химки» после 12 туров занимали 13-е место в таблице с 11 очками. «Динамо» с 23 очками шло на пятой строчке.