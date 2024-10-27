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«Химки» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Химки» и «Динамо» встретятся в 13-м туре РПЛ 27 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Химки» и московское «Динамо» встретятся в матче 13-го тура РПЛ в воскресенье, 27 октября. Матч на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.

Игру в Химках покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Подмосковье. Следить за ключевыми событиями игры «Химки» — «Динамо» можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

В чемпионате России-2024/25 «Химки» после 12 туров занимали 13-е место в таблице с 11 очками. «Динамо» с 23 очками шло на пятой строчке.

ФК Динамо (Москва)
ФК Химки

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