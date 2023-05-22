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Сегодня, 20:53

«Химки» досрочно вылетели из РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Защитник «Химок» Лео Андраде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Химки» вслед за «Торпедо» вылетели из РПЛ.

В последнем матче 28-го тура «Пари НН» на своем поле разгромил «Сочи» (4:0). После этого отставание «Химок» от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за два тура до конца чемпионата России.

«Химки» выступали в РПЛ с сезона-2020/21. По ходу текущего розыгрыша подмосковную команду возглавляли 5 тренеров: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов (и.о.) и Андрей Талалаев, который тренирует «Химки» с апреля.

Ранее из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».

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