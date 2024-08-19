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Сегодня, 12:55

«Химки» хотели арендовать Соболева

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно СЭ, «Химки» были заинтересованы в аренде нападающего «Спартака» Александра Соболева, но такой переход не устраивает ни красно-белых, ни самого игрока.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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