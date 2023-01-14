«Химки» хотят приобрести бывшего игрока «Динамо»

По данным «СЭ», «Химки» нацелились на трансфер футболиста «Нефтехимика» Владимира Москвичева. 22-летний опорный полузащитник — воспитанник динамовской школы, сыгравший за основу бело-голубых 9 матчей.

В контракте Москвичева прописана сумма отступных, дешевле нижнекамцы отпускать своего футболиста не намерены. При этом летом у него заканчивается соглашение с «Нефтехимиком».

В текущем сезоне на счету Москвичева 18 матчей в первой лиге и Кубке России.