«Химки» хотят приобрести бывшего игрока «Динамо»

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По данным «СЭ», «Химки» нацелились на трансфер футболиста «Нефтехимика» Владимира Москвичева. 22-летний опорный полузащитник — воспитанник динамовской школы, сыгравший за основу бело-голубых 9 матчей.
В контракте Москвичева прописана сумма отступных, дешевле нижнекамцы отпускать своего футболиста не намерены. При этом летом у него заканчивается соглашение с «Нефтехимиком».
В текущем сезоне на счету Москвичева 18 матчей в первой лиге и Кубке России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования