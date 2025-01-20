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Сегодня, 14:35

«Химки» хотят продлить контракт с Фернандесом

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», «Химки» ведут переговоры с защитником команды Дани Фернандесом о продлении контракта до конца сезона-2024/25.

Соглашение с игроком, перешедшим в клуб летом 2024-го, было рассчитано на полгода. Фернандес прибудет на сбор команды в ближайшее время.

Испанец перешел в «Химки» из испанского «Расинга». В этом сезоне 27-летний защитник провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.

После 18 туров «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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