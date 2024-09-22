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Сегодня, 13:10

«Химки» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

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«Химки» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Химках и начнется в 14:15 по московскому времени.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Гогуа, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Мирзов, Вера, Корредера, Заболотный.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Перед началом матча «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ с шестью очками. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, имея в активе также шесть баллов.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 14:15. Арена Химки (Химки)
Химки
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