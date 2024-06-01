Metaratings: «Химки» и «Рубин» интересуются Помазуном

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, который прошедший сезон провел в аренде в «Урале», может продолжить карьеру в «Химках» или «Рубине», сообщает Metaratings.

Клубы РПЛ потеряли своих основных вратарей и готовы усилить данную позицию. После аренды в «Урале» Помазун сначала будет общаться с ЦСКА и в зависимости от разговора с руководством клуба планирует принять решение, где выступать дальше. Футболисту важно иметь игровую практику.

В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов. В восьми встречах он отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Помазуна в 2,5 миллиона евро.