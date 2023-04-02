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Сегодня, 15:53

6:0! «Краснодар» на выезде разгромил «Химки»

Виталий Косик
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» в гостях разгромил «Химки» в матче 21-го тура чемпионата России — 6:0.

Счет в матче открыл полузащитник «быков» Жуан Батчи, который забил гол на 23-й минуте встречи. Этот мяч стал для него дебютным за «Краснодар».

Защитник «Химок» Виталий Лысцов сфолил на границе штрафной площади подмосковной команды, сделав неаккуратный подкат на форварде «быков» Джоне Кордобе, за что был удален с поля на 27-й минуте матча.

На 46-й минуте матча нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удвоил преимущество своей команды после грубой ошибки голкипера «Химок» Виталия Гулиева.

Затем на 56-й минуте встречи Кордоба оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Автором четвертого мяча стал Кади Боржес, забив мяч из-за пределов штрафной площади.

Пятый гол забил хавбек Алексей Ионов на 78-й минуте матча с передачи Сергея Волкова, который вывел его один на один с голкипером.

Автором заключительного гола стал полузащитник Никита Кривцов, забивший на 86-й минуте матча.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:6
Краснодар
Футбол
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ФК Краснодар
ФК Химки
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