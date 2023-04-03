«Химки» — «Краснодар»: арбитр простил Кайо — защитник избежал дисквалификации

На 76-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (0:6) арбитр Павел Шадыханов, находившийся в неплохой позиции, неверно оценил единоборство Кайо с Александром Руденко и не вынес защитнику «быков» предупреждение с показом желтой карточки. Очевидно, что бразилец ударил соперника локтем правой руки в затылок. Руденко потребовалась помощь врачей.

Почему судья простил Кайо и не наказал его желтой карточкой, понять невозможно. Для бразильца она стала бы четвертой в чемпионате, он заработал бы автоматическую дисквалификацию. Но он ее избежал и сыграет в следующем туре с «Пари НН».

Интересно, что в игре в Химках Шадыханов самостоятельно показал только одну карточку: желтую — Георгию Каргинову за грубый фол на Сергее Петрове на 81-й минуте.

На 14-й минуте этой же встречи судья не удалил Эдуарда Сперцяна, который едва не сломал ногу Аязу Гулиеву. Рефери не показал краснодарцу даже желтой карточки.

На 45+2-й минуте Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение уже самому Гулиеву. Футболист подмосковной команды сыграл грубо против Мозеса, ударив его шипами в голеностоп.

На 27-й минуте он только после чьей-то подсказки и через паузу наказал Виталия Лысцова и удалил его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. Удаление точно не было самостоятельным решением Шадыханова.

На 40-й минуте рефери простил Джона Кордобу, который сыграл грубо против Владимира Хубулова — не пытаясь сыграть в мяч, напрыгнул на него сзади, толкнул рукой в спину и прервал едва начавшуюся атаку «Химок».

На 42-й минуте Шадыханову кто-то подсказал, что за его спиной игрок «Химок» Кристиан Тассано пихнул рукой Кордобу. Если бы судье помог его первый ассистент Антон Кобзев, он дал бы сигнал сразу — и матч был бы остановлен, и карточка была бы показана достаточно быстро. Видеоарбитрам протоколом ВАР запрещено помогать коллегам в подобных ситуациях, когда речь идет только о предупреждении. Кто же пришел на помощь рефери? Загадка. В итоге Тассано после значительной паузы получил «задумчивую» желтую карточку.