«Химки» — «Краснодар»: гости открыли счет на 46-й минуте

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи открыл счет в матче 16-го тура РПЛ с «Химками» на 46-й минуте. Хавбек «быков» воспользовался неудачными действиями защитников подмосковной команды.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Химки» — «Краснодар».