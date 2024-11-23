Химки — Краснодар: хозяева реализовали пенальти

«Химки» в добавленное время сравняли счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 2:2.

На 90+4-й минуте встречи полузащитник подмосковной команды Лукас Вера реализовал пенальти.