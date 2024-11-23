Сегодня, 18:13
Нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счет в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром». Через минуту хавбек «быков» Юрий Газинский снова вывел гостей вперед.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Химки» — «Краснодар».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)