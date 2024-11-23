«Химки» — «Краснодар»: команды обменялись голами в концовке

Нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счет в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром». Через минуту хавбек «быков» Юрий Газинский снова вывел гостей вперед.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Химки» — «Краснодар».