«Химки» и «Краснодар» сыграют в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Начало матча на «Арене Химки» — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Химках покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 16.20, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Химки» — «Краснодар» можно также в нашем матч-центре.

После 15 туров «Химки» с 12 очками занимали 13-е место в таблице, в предыдущем матче химчане уступили «Ростову» (1:3, на выезде). «Краснодар» с 37 очками шел первым, предыдущим соперником «быков» был «Рубин» (1:1, на выезде).