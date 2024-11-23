«Краснодар» в добавленное время упустил победу над «Химками»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:2.

Первый гол в игре забил форвард «быков» Жуан Батчи, который отличился на 46-й минуте. На 84-й минуте Александр Руденко сравнял счет, а через две минуты Юрий Газинский снова вывел гостей вперед. В добавленное время полузащитник подмосковной команды Лукас Вера поставил точку в матче, реализовав пенальти.

«Краснодар» в этом сезоне РПЛ не потерпел ни одного поражения. Команда Мурада Мусаева с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту» (39). «Химки» с 13 баллами поднялись на 12-ю строчку.