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«Краснодар» в добавленное время упустил победу над «Химками»

Алина Савинова
23 ноября. «Краснодар» и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ (2:2).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Химками» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:2.

Первый гол в игре забил форвард «быков» Жуан Батчи, который отличился на 46-й минуте. На 84-й минуте Александр Руденко сравнял счет, а через две минуты Юрий Газинский снова вывел гостей вперед. В добавленное время полузащитник подмосковной команды Лукас Вера поставил точку в матче, реализовав пенальти.

«Краснодар» в этом сезоне РПЛ не потерпел ни одного поражения. Команда Мурада Мусаева с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту» (39). «Химки» с 13 баллами поднялись на 12-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 16:30. Арена Химки (Химки)
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