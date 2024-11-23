«Химки» и «Краснодар» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

«Химки» и «Краснодар» не открыли счет в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Химки» — «Краснодар».