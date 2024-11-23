«Химки» — «Краснодар»: ВАР вмешался ошибочно. В итоге в ворота гостей назначен пенальти

На 89-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (2:2) судья Алексей Сухой, занимавший отличную позицию, зафиксировал нарушение правил со стороны игрока хозяев поля Даниэля Фернандеса в штрафной площади «быков» и остановил игру.

Видеоассистенты Евгений Буланов (ВАР) и Дмитрий Мосякин, не работавший в чемпионате в роли АВАР больше 13 месяцев, провели проверку эпизода и вмешались в действия арбитра, предложив ему посмотреть повторы на мониторе у поля. По мнению экспертов «СЭ», у ВАР не было для этого оснований. Сухой не совершил явную и очевидную ошибку. Он все видел и самостоятельно дал оценку единоборству Фернандеса и Лукаса Оласы.

К тому же игрок «Химок» действительно пошел прямой ногой, выставив шипы. И только после этого Оласа попал ему по ноге. То есть первым сфолил Фернандес. Почему же вмешался ВАР и почему же Сухой назначил пенальти?

Это было 58-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 55 раз первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.

Нужно отметить, что при назначении бригады судей на эту игру не соблюден географический принцип. Сухой, а также его ассистенты Арам Петросян и Александр Богданов представляют Московскую область — тот же регион, что и «Химки».