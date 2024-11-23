Судейство
Сегодня, 18:52
На 89-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (2:2) судья Алексей Сухой, занимавший отличную позицию, зафиксировал нарушение правил со стороны игрока хозяев поля Даниэля Фернандеса в штрафной площади «быков» и остановил игру.
Видеоассистенты Евгений Буланов (ВАР) и Дмитрий Мосякин, не работавший в чемпионате в роли АВАР больше 13 месяцев, провели проверку эпизода и вмешались в действия арбитра, предложив ему посмотреть повторы на мониторе у поля. По мнению экспертов «СЭ», у ВАР не было для этого оснований. Сухой не совершил явную и очевидную ошибку. Он все видел и самостоятельно дал оценку единоборству Фернандеса и Лукаса Оласы.
К тому же игрок «Химок» действительно пошел прямой ногой, выставив шипы. И только после этого Оласа попал ему по ноге. То есть первым сфолил Фернандес. Почему же вмешался ВАР и почему же Сухой назначил пенальти?
Это было 58-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 55 раз первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.
Нужно отметить, что при назначении бригады судей на эту игру не соблюден географический принцип. Сухой, а также его ассистенты Арам Петросян и Александр Богданов представляют Московскую область — тот же регион, что и «Химки».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)