Сегодня, 08:15
«Химки» встретятся с «Краснодаром» в рамках 16-го тура РПЛ в субботу, 23 ноября. Игра состоится на «Арене Химки» в Химках. Начало — в 16.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Химки» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.
По результатам 15-ти туров премьер-лиги клуб из Химок набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 37-ю баллами возглавляет чемпионат.
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)