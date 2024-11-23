«Химки» встретятся с «Краснодаром» в рамках 16-го тура РПЛ в субботу, 23 ноября. Игра состоится на «Арене Химки» в Химках. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Химки» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По результатам 15-ти туров премьер-лиги клуб из Химок набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 37-ю баллами возглавляет чемпионат.

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