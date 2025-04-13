Гол Сергеева принес «Крыльям» волевую победу над «Химками»

13 апреля, 21:24
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Химки» в матче 24-го тура РПЛ — 3:1.
Счет на 15-й минуте открыл форвард хозяев Антон Заболотный. Самарцы отыгрались благодаря голу Кирилла Печенина со штрафного на 54-й минуте. На 75-й минуте победу гостям принес Иван Сергеев, который стал лучшим бомбардиром в российской истории клуба.
Окончательный счет в концовке встречи установил Игорь Дмитриев, арендованный из «Спартака».
«Крылья Советов» (26 очков) остаются на 11-м месте в РПЛ. «Химки» (23) опустились на 13-ю строчку в турнирной таблице.