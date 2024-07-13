«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов», Заболотный забил гол

«Химки» в товарищеском матче сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счетом 2:2.

В составе подмосковной команды отличились Антон Заболотный и игрок на просмотре. У самарцев голы забили Амар Рахманович и Владислав Шитов.

В первом туре РПЛ «Химки» 21 июля примут махачкалинское «Динамо», «Крылья Советов» 20 июля встретятся с «Зенитом».

Товарищеский матч

«Химки» — «Крылья Советов» (Самара) — 2:2 (1:1)

Голы: Заболотный, 3 (1:0). Рахманович, 14 (1:1). Игрок на просмотре, 62 (2:1). Шитов, 68 (2:2).

«Крылья Советов»: Ломаев (Песьяков, 60), Солдатенков (Евгеньев, 46), Рассказов (Лысов, 81. Грибакин, 99), Гапонов (Якуба, 72), Бейл (Печенин, 46), Костанца (Бабкин, 60), Рахманович (Цыпченко, 18. Писарский, 62), Витюгов (Ежов, 72), Ороско (Хубулов, 81. Бобер, 96), Соколов, Гарре (Пушкарев, 81. Попов, 103), Шитов (Иванисеня, 72).

Предупреждения: Рассказов, 2. Гарре, 34.

13 июля. Химки. Стадион «Родина».