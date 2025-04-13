«Химки» — «Крылья Советов»: судья не назначил пенальти и не удалил Костанцу

На 10-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» судья Иван Абросимов ошибочно не зафиксировал фол Алоиса Доминика Ороза, в своей штрафной площади ударившего по правой ноге Антона Заболотного, и не наказал гостей 11-метровым ударом.

Видеоассистенты Сергей Цыганок и Андрей Фисенко в действия рефери не вмешались.

На 27-й минуте у Абросимова были основания удалить Фернандо Костанцу, но он вообще не применил дисциплинарные санкции. Самарский футболист после остановки игры, когда мяч вышел за пределы поля, попытался отобрать его у соперника и умышленно ударил игрока «Химок» ногой. Видеоассистенты в действия рефери не вмешались.