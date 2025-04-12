«Химки» и «Крылья Советов» встретятся в матче чемпионата России

«Химки» и «Крылья Советов» встретятся в 24-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Химки» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 19:30. Арена Химки (Химки)

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Обе команды набрали по 23 очка в чемпионате России. Встреча клубов в первом круге РПЛ завершилась вничью (0:0).

В 23-м туре «Химки» уступили махачкалинскому «Динамо» (1:4), а «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» (1:1).