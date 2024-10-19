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Сегодня, 18:23

Дубль Бакаева принес «Химкам» победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

Артем Карпукас и Хетаг Хосонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Химки» нанесли поражение «Локомотиву» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0.

Победный дубль в составе подмосковной команды оформил Зелимхан Бакаев.

Команда Михаила Галактионова прервала свою шестиматчевую победную серию во всех турнирах. «Локомотив» остался на третьем месте в таблице РПЛ с 27 очками. «Химки» поднялись на 12-ю строчку, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче первенства «Химки» примут московское «Динамо», а «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом». Обе встречи пройдут 27 октября.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:0
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки

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