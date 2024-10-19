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«Химки» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Химки» примут «Локомотив» в чемпионате России 19 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
ФК «Химки»
ФК «Химки».
Фото ФК «Химки»
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«Химки» примут «Локомотив» в 12-м туре чемпионата России в субботу, 19 октября. Игра, которая начнется в 16.30 по московскому времени, пройдет на «Арене Химки».

Транслировать встречу «Химки» — «Локомотив» будут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Химках. Следить за ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Локомотив» можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив

После 11 туров РПЛ «Химки» набрали 8 очков и занимали 14-е место, «Локомотив» — с 27 очками шел третьим.

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