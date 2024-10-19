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Сегодня, 15:24

«Химки» — «Локомотив»: Джикия в старте хозяев на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч 12-го тура РПЛ.

В старте подмосковной команды впервые в чемпионате России выйдет защитник Георгий Джикия.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фернандес, Мирзов, З. Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Матч пройдет на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки

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