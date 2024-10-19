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«Химки» — «Локомотив»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Химки» сыграют с «Локомотивом» в РПЛ 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Химки» на своем поле примут «Локомотив» в рамках 12-го тура РПЛ в субботу, 19 октября. Игра состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Химки» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 11 туров премьер-лиги химкинский клуб набрал восемь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Железнодорожники с 27-ю баллами идут на 2-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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