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Сегодня, 15:11

«Химки» могут уволить Гогниева и вернуть Юрана

Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководство «Химок» может уволить Спартака Гогниева с поста главного тренера команды, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, у 41-летнего российского специалиста напряженные отношения с группой игроков. В случае увольнения Гогниева в клубе могут обратиться к варианту с Сергеем Юраном.

Гогниев тренирует «Химки» с 31 августа 2022-го. Подмосковный клуб занимает 15-е место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

53-летний Юран работал в «Химках» в 2008, 2020 и 2022 годах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4852925-himki-razdumyvayut-nad-otstavkoj-gognieva-u-trenera-konflikt-s-gruppoj-igrokov.html
Сергей Юран
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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